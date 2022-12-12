Захарова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти16.02.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Захаров Володимер Никифорович
Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Авдотья Никифоровна
Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Захаров Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Савенкова Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Никифоровна
Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1875
Причина смерти: старость