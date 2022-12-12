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Захарова Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

16.02.1875

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Захаров Володимер Никифорович

Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Захаров Осиф Никифорович

Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Авдотья Никифоровна

Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Захаров Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Савенкова Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Захаров Иван Никифорович

Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья Никифоровна

Отец ребёнка: Захаров Никифор Федотович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
16.02.1875
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: старость
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