Шипилов Александр Петрович 26.10.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Шипилов Александр Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 26.10.1844, Деяново, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

умер 13.05.1913, Курмыш, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Супруги
Шипилова (Евская) Мария Ивановна28.01.1848 г.р.
Дети
Салищева (Шипилова) Александра Александровна24.06.1869 г.р.
Шипилов Михаил Александрович20.01.1871 г.р.
Показать еще 13
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Деяново, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапьева (Шипилова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Бракосочетание
1868

Жена: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1869

Дочь: Салищева (Шипилова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Деяново, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Рождение ребёнка
20.01.1871

Сын: Шипилов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.12.1871

Дочь: Бобоедова (Шипилова) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1872

Дочь: Левашова (Шипилова) Надежда Александровна

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1874

Сын: Шипилов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1875

Сын: Шипилов Павел Александрович

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1876

Сын: Шипилов Борис Александрович

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Персиянинова (Шипилова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1880

Сын: Шипилов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Осипова (Шипилова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1887

Сын: Шипилов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область

Рождение ребёнка
Между 1888 и 1893

Сын: Шипилов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Шипилова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Смерть
13.05.1913
Курмыш, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Место погребения: село Деяново, Курмышский уезд, Симбирская губ., Россия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.