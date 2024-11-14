Шипилов Александр Петрович
мужской, родился 26.10.1844, Деяново, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
умер 13.05.1913, Курмыш, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Шипилова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Дочь: Агапьева (Шипилова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Дочь: Салищева (Шипилова) Александра Александровна
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Сын: Шипилов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Дочь: Бобоедова (Шипилова) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Дочь: Левашова (Шипилова) Надежда Александровна
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Сын: Шипилов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Сын: Шипилов Павел Александрович
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Сын: Шипилов Борис Александрович
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Дочь: Персиянинова (Шипилова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Сын: Шипилов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Дочь: Осипова (Шипилова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Сын: Шипилов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Сын: Шипилов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна
Дочь: Шипилова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Шипилова (Евская) Мария Ивановна