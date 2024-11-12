Шипилов Павел Александрович
мужской, родился 13.02.1875
умер Около ?.09.1918
ОтецШипилов Александр Петрович26.10.1844 г.р.
МатьШипилова (Евская) Мария Ивановна28.01.1848 г.р.
Супруги
Шипилова Ольга ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Шипилов Александр Павлович01.06.1902 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1875
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипилова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1902
Сын: Шипилов Александр Павлович
Мать ребёнка: Глориантова Муза Владимировна
Горбатов, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около ?.09.1918