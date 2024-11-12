Шипилов Павел Александрович 13.02.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипилов Павел Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.02.1875

умер Около ?.09.1918

Отец
Шипилов Александр Петрович26.10.1844 г.р.
Мать
Шипилова (Евская) Мария Ивановна28.01.1848 г.р.
Супруги
Шипилова Ольга ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Шипилов Александр Павлович01.06.1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1875

Отец: Шипилов Александр Петрович

Мать: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипилова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1902

Сын: Шипилов Александр Павлович

Мать ребёнка: Глориантова Муза Владимировна

Горбатов, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Смерть
Около ?.09.1918

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