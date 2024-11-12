Бобоедова (Шипилова) Елизавета Александровна
женский, родилась 20.12.1871
умерла Неизвестно
ОтецШипилов Александр Петрович26.10.1844 г.р.
МатьШипилова (Евская) Мария Ивановна28.01.1848 г.р.
Супруги
Бобоедов Николай ВладимировичМежду 1849 и 1851 г.р.
Дети
Бобоедова Наталья Николаевна1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1871
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шевелкина (Бобоедова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Бобоедов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бобоедова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Бобоедов Николай Владимирович
Смерть
Неизвестно