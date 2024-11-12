Бобоедова (Шипилова) Елизавета Александровна 20.12.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Бобоедова (Шипилова) Елизавета Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 20.12.1871

умерла Неизвестно

Отец
Шипилов Александр Петрович26.10.1844 г.р.
Мать
Шипилова (Евская) Мария Ивановна28.01.1848 г.р.
Супруги
Бобоедов Николай ВладимировичМежду 1849 и 1851 г.р.
Дети
Шевелкина (Бобоедова) Ирина Николаевна1912 г.р.
Бобоедова Наталья Николаевна1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1871

Отец: Шипилов Александр Петрович

Мать: Шипилова (Евская) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобоедов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шевелкина (Бобоедова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Бобоедов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бобоедова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Бобоедов Николай Владимирович

Смерть
Неизвестно

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