Чупина Евфимия Малахиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Евфимия Малахиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

03.04.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1810 ст.

Сын: Чупин Никита Ксенофонтов

Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-36 (ГАТО, г. Томск). Лист 165 в книге. Деревни Осколковой у крестьянина Ксенофонта Чупина родился сын Никита 08.09.1810г. Воспреемник - крестьянин Михайло Кауров. https://www.familysearch.org/a... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Чупин Николай Ксенофонтов

Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.02.1816 ст.

Сын: Чупин Лев Ксенофонтов

Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-41 (ГАТО, г. Томск). Лист 167 в книге. Д. Осколково у крестьянина Ксенофонта Чупина родился сын Лев 13.02.1816г. Воспреемник - пономарь Перфил Чернов. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Чупин Алексей Ксенофонтов

Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.11.1817 ст.

Сын: Чупин Степан Ксенофонтов

Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-43 (ГАТО, г. Томск). Лист 186 оборот. Д. Осколковой у крестьянина Ксенофонта Чупина родился сын Стефан 21.11.1817г. Воспреемник - крестьянин Василий Быков. https://www.familysearch.org/ark:/... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1819 ст.

Дочь: Белорукова Анна Ксенофонтова

Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-47 (ГАТО, г. Томск). Лист 172 в книге. Д. Осколковой у крестьянина Ксенофонта Чупина родилась дочь Анна 09.02.1819г. Воспреемник - крестьянина Моисея Бебекина жена Марья. https://www.familysea... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1821 ст.

Сын: Чупин Сила Ксенофонтов

Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-51 (ГАТО, г. Томск). Лист 294 на ФС (лист 180 оборот в книге). Д. Осколково у крестьянина Ксенофонта Чупина родился сын Сила 24.07.1821г. Воспреемник - Афанасий Бебекин. https://www.familysear... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Мария Ксенофонтова

Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костромина Варвара Ксенофонтова

Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупин Леонтий Ксенофонтов

Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
03.04.1861 ст.
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-749 (ГАТО Томск). МК церкви с. Елбанское. Лист 346 оборот. Умерла 03.04.1861г. Отпета 05.04.1861г. Барнаульской волости деревни Осколковой крестьянина Ксенофонта Захарова Чупина жена Евфимия Мал... Показать все
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