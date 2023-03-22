Чупина Евфимия Малахиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти03.04.1861 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1810 ст.
Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров
170-9-36 (ГАТО, г. Томск). Лист 165 в книге. Деревни Осколковой у крестьянина Ксенофонта Чупина родился сын Никита 08.09.1810г. Воспреемник - крестьянин Михайло Кауров. https://www.familysearch.org/a... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Чупин Николай Ксенофонтов
Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров
Рождение ребёнка
13.02.1816 ст.
Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров
170-9-41 (ГАТО, г. Томск). Лист 167 в книге. Д. Осколково у крестьянина Ксенофонта Чупина родился сын Лев 13.02.1816г. Воспреемник - пономарь Перфил Чернов. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Чупин Алексей Ксенофонтов
Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров
Рождение ребёнка
21.11.1817 ст.
Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров
170-9-43 (ГАТО, г. Томск). Лист 186 оборот. Д. Осколковой у крестьянина Ксенофонта Чупина родился сын Стефан 21.11.1817г. Воспреемник - крестьянин Василий Быков. https://www.familysearch.org/ark:/... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1819 ст.
Дочь: Белорукова Анна Ксенофонтова
Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров
170-9-47 (ГАТО, г. Томск). Лист 172 в книге. Д. Осколковой у крестьянина Ксенофонта Чупина родилась дочь Анна 09.02.1819г. Воспреемник - крестьянина Моисея Бебекина жена Марья. https://www.familysea... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1821 ст.
Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров
170-9-51 (ГАТО, г. Томск). Лист 294 на ФС (лист 180 оборот в книге). Д. Осколково у крестьянина Ксенофонта Чупина родился сын Сила 24.07.1821г. Воспреемник - Афанасий Бебекин. https://www.familysear... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Мария Ксенофонтова
Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костромина Варвара Ксенофонтова
Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупин Леонтий Ксенофонтов
Отец ребёнка: Чупин Ксенофонт Захаров
Смерть
03.04.1861 ст.
170-9-749 (ГАТО Томск). МК церкви с. Елбанское. Лист 346 оборот. Умерла 03.04.1861г. Отпета 05.04.1861г. Барнаульской волости деревни Осколковой крестьянина Ксенофонта Захарова Чупина жена Евфимия Мал... Показать все