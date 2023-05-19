Чупин Лев Ксенофонтов
Место рождения
Дата рождения13.02.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
13.02.1816 ст.
Отец: Чупин Ксенофонт Захаров
Мать: Чупина Евфимия Малахиева
170-9-41 (ГАТО, г. Томск). Лист 167 в книге. Д. Осколково у крестьянина Ксенофонта Чупина родился сын Лев 13.02.1816г. Воспреемник - пономарь Перфил Чернов. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:... Показать все
Бракосочетание
20.01.1836 ст.
Жена: Чупина Дарья Федорова
173-1-268 (ГАТО, г. Томск). Лист 632 на ФС (лист 611 оборот в книге). Поженились 20.01.1836г. Д. Осколково крестьянин Лев Ксенофонтов Чупин холостой с девицею Дарьей Федоровой крестьянина д. Самсонов... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1845 ст.
Сын: Чупин Аркадий Львов
Мать ребёнка: Чупина Дарья Федорова
170-9-279 (ГАТО, г. Томск). Лист 680 на ФС (лист 4 оборот и 5 в книге). 19.11.1845г. Д. Осколковой у крестьянина Лев Ксенофонтов Чупин и законной жены Дарья Федорова родился сын Аркадий. Воспреемники... Показать все
Смерть
Неизвестно