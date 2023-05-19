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Чупин Лев Ксенофонтов

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

13.02.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1816 ст.

Отец: Чупин Ксенофонт Захаров

Мать: Чупина Евфимия Малахиева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-41 (ГАТО, г. Томск). Лист 167 в книге. Д. Осколково у крестьянина Ксенофонта Чупина родился сын Лев 13.02.1816г. Воспреемник - пономарь Перфил Чернов. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:... Показать все
Бракосочетание
20.01.1836 ст.

Жена: Чупина Дарья Федорова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
173-1-268 (ГАТО, г. Томск). Лист 632 на ФС (лист 611 оборот в книге). Поженились 20.01.1836г. Д. Осколково крестьянин Лев Ксенофонтов Чупин холостой с девицею Дарьей Федоровой крестьянина д. Самсонов... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1845 ст.

Сын: Чупин Аркадий Львов

Мать ребёнка: Чупина Дарья Федорова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-279 (ГАТО, г. Томск). Лист 680 на ФС (лист 4 оборот и 5 в книге). 19.11.1845г. Д. Осколковой у крестьянина Лев Ксенофонтов Чупин и законной жены Дарья Федорова родился сын Аркадий. Воспреемники... Показать все
Смерть
Неизвестно
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