Чупина (Пономарева) Дарья Федорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономарев Федор Максимов
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1836 ст.
173-1-268 (ГАТО, г. Томск). Лист 632 на ФС (лист 611 оборот в книге). Поженились 20.01.1836г. Д. Осколково крестьянин Лев Ксенофонтов Чупин холостой с девицею Дарьей Федоровой крестьянина д. Самсонов... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1845 ст.
Сын: Чупин Аркадий Львов
Отец ребёнка: Чупин Лев Ксенофонтов
170-9-279 (ГАТО, г. Томск). Лист 680 на ФС (лист 4 оборот и 5 в книге). 19.11.1845г. Д. Осколковой у крестьянина Лев Ксенофонтов Чупин и законной жены Дарья Федорова родился сын Аркадий. Воспреемники... Показать все
Смерть
Неизвестно