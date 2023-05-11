Чупина (Пономарева) Дарья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина (Пономарева) Дарья Федорова

Место рождения

Самсоново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарев Федор Максимов

Мать: не указана

Самсоново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
20.01.1836 ст.

Муж: Чупин Лев Ксенофонтов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
173-1-268 (ГАТО, г. Томск). Лист 632 на ФС (лист 611 оборот в книге). Поженились 20.01.1836г. Д. Осколково крестьянин Лев Ксенофонтов Чупин холостой с девицею Дарьей Федоровой крестьянина д. Самсонов... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1845 ст.

Сын: Чупин Аркадий Львов

Отец ребёнка: Чупин Лев Ксенофонтов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-279 (ГАТО, г. Томск). Лист 680 на ФС (лист 4 оборот и 5 в книге). 19.11.1845г. Д. Осколковой у крестьянина Лев Ксенофонтов Чупин и законной жены Дарья Федорова родился сын Аркадий. Воспреемники... Показать все
Смерть
Неизвестно
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