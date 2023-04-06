Белорукова (Чупина) Анна Ксенофонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белорукова (Чупина) Анна Ксенофонтова

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

09.02.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1819 ст.

Отец: Чупин Ксенофонт Захаров

Мать: Чупина Евфимия Малахиева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-47 (ГАТО, г. Томск). Лист 172 в книге. Д. Осколковой у крестьянина Ксенофонта Чупина родилась дочь Анна 09.02.1819г. Воспреемник - крестьянина Моисея Бебекина жена Марья. https://www.familysea... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1855 ст.

Дочь: Белорукова Фекла Стефанова

Отец ребёнка: Белоруков Стефан Григорьев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-569 (ГАТО, г. Томск). Лист 990 на ФС (лист 6 оборот и 7 в книге). Д. Осколковой крестьянин Стефан Григорьев Булоруков и жена Анна Ксенофонтова родилась дочь Фекла 02.09.1855г. https://www.fami... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоруков Стефан Григорьев

Смерть
Неизвестно
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