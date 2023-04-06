Белорукова (Чупина) Анна Ксенофонтова
Место рождения
Дата рождения09.02.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1819 ст.
Отец: Чупин Ксенофонт Захаров
Мать: Чупина Евфимия Малахиева
170-9-47 (ГАТО, г. Томск). Лист 172 в книге. Д. Осколковой у крестьянина Ксенофонта Чупина родилась дочь Анна 09.02.1819г. Воспреемник - крестьянина Моисея Бебекина жена Марья. https://www.familysea... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1855 ст.
Дочь: Белорукова Фекла Стефанова
Отец ребёнка: Белоруков Стефан Григорьев
170-9-569 (ГАТО, г. Томск). Лист 990 на ФС (лист 6 оборот и 7 в книге). Д. Осколковой крестьянин Стефан Григорьев Булоруков и жена Анна Ксенофонтова родилась дочь Фекла 02.09.1855г. https://www.fami... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно