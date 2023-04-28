Костромина (Чупина) Варвара Ксенофонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина (Чупина) Варвара Ксенофонтова

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупин Ксенофонт Захаров

Мать: Чупина Евфимия Малахиева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
17.07.1835 ст.

Муж: Костромин Фотий Сидоров

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-74 (ГАТО, г. Томск). Лист 711 на ФС (лист 907 оборот в книге). Поженились 17.07.1835г. Барнаульского завода рудовоз, живущий в деревне Усть-Жаравлиха Фотий Сидоров Костромин холостой с девицею ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Костромин Савва Фотиев

Отец ребёнка: Костромин Фотий Сидоров

Смерть
Неизвестно
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