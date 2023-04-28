Костромина (Чупина) Варвара Ксенофонтова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чупин Ксенофонт Захаров
Мать: Чупина Евфимия Малахиева
Бракосочетание
17.07.1835 ст.
Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-74 (ГАТО, г. Томск). Лист 711 на ФС (лист 907 оборот в книге). Поженились 17.07.1835г. Барнаульского завода рудовоз, живущий в деревне Усть-Жаравлиха Фотий Сидоров Костромин холостой с девицею ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Костромин Фотий Сидоров
Смерть
Неизвестно