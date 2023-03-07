Чупин Леонтий Ксенофонтов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чупин Ксенофонт Захаров
Мать: Чупина Евфимия Малахиева
Рождение ребёнка
01.02.1847 ст.
Мать ребёнка: Чупина Дарья Федорова
170-9-294а (ГАТО, г. Томск). Лист 971 на ФС (лист 14 оборот и 15 в книге). 01.02.1847г. Д. Осколково крестьянин Леонтий Ксенофонтов Чупин и законная жена Дарья Федорова родился сын Никифор. Воспреемн... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Агафья Леонтиева
Мать ребёнка: Чупина Дарья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Дарья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупин Иван Леонтьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно