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Чупин Леонтий Ксенофонтов

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупин Ксенофонт Захаров

Мать: Чупина Евфимия Малахиева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.02.1847 ст.

Сын: Чупин Никифор Леонтьев

Мать ребёнка: Чупина Дарья Федорова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-294а (ГАТО, г. Томск). Лист 971 на ФС (лист 14 оборот и 15 в книге). 01.02.1847г. Д. Осколково крестьянин Леонтий Ксенофонтов Чупин и законная жена Дарья Федорова родился сын Никифор. Воспреемн... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Агафья Леонтиева

Мать ребёнка: Чупина Дарья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Дарья Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупин Власий Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупин Иван Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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