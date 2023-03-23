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Чупина Дарья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

04.05.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1847 ст.

Сын: Чупин Никифор Леонтьев

Отец ребёнка: Чупин Леонтий Ксенофонтов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-294а (ГАТО, г. Томск). Лист 971 на ФС (лист 14 оборот и 15 в книге). 01.02.1847г. Д. Осколково крестьянин Леонтий Ксенофонтов Чупин и законная жена Дарья Федорова родился сын Никифор. Воспреемн... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Агафья Леонтиева

Отец ребёнка: Чупин Леонтий Ксенофонтов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Леонтий Ксенофонтов

Смерть
04.05.1899 ст.
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Умерла 04.05.1899г., погребение 08.05.1899г. В возрасте 85 лет от старости.
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