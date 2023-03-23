Чупина Дарья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти04.05.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1847 ст.
Отец ребёнка: Чупин Леонтий Ксенофонтов
170-9-294а (ГАТО, г. Томск). Лист 971 на ФС (лист 14 оборот и 15 в книге). 01.02.1847г. Д. Осколково крестьянин Леонтий Ксенофонтов Чупин и законная жена Дарья Федорова родился сын Никифор. Воспреемн... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Агафья Леонтиева
Отец ребёнка: Чупин Леонтий Ксенофонтов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1899 ст.
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Умерла 04.05.1899г., погребение 08.05.1899г. В возрасте 85 лет от старости.