Райнер Марк (Мордко) Лазаревич
мужской, родился 22.06.1895, Замосць, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
умер 05.06.1969, Челябинск, Челябинский, Челябинская область
ОтецРайнер ЛазарьНеизвестно г.р.
МатьРайнер (Эфрос) Гена1868 г.р.
Супруги
Райнер (Гольдберг) Бейла Иосифовна30.09.1892 г.р.
Дети
Райнер Рахиль Марковна12.10.1921 г.р.
Райнер Моисей Маркович27.07.1925 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1895
Отец: Райнер Лазарь
Мать: Райнер (Эфрос) Гена
Замосць, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Райнер Татьяна Марковна
Мать ребёнка: Райнер (Гольдберг) Бейла Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1921
Дочь: Райнер Рахиль Марковна
Мать ребёнка: Райнер (Гольдберг) Бейла Иосифовна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.07.1925
Мать ребёнка: Райнер (Гольдберг) Бейла Иосифовна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
05.06.1969
Челябинск, Челябинский, Челябинская область