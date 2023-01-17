Райнер Марк (Мордко) Лазаревич

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Рейнер Марк (Мордко) Лазаревич

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Место рождения

Замосць, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

22.06.1895

Дата смерти

05.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1895

Отец: Рейнер Лазарь

Мать: Рейнер Гена

Замосць, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.10.1921

Дочь: Рейнер Рахиль Марковна

Мать ребёнка: Рейнер Бейла Иосифовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.07.1925

Сын: Рейнер Моисей Маркович

Мать ребёнка: Рейнер Бейла Иосифовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рейнер Татьяна Марковна

Мать ребёнка: Рейнер Бейла Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рейнер Бейла Иосифовна

Смерть
05.06.1969
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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