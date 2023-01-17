Райнер Марк (Мордко) Лазаревич

Рейнер Марк (Мордко) Лазаревич
Место рожденияЗамосць, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Дата рождения22.06.1895
Дата смерти05.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1895
Отец: Рейнер Лазарь
Мать: Рейнер Гена
Замосць, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.10.1921
Дочь: Рейнер Рахиль Марковна
Мать ребёнка: Рейнер Бейла Иосифовна
Рождение ребёнка
27.07.1925
Мать ребёнка: Рейнер Бейла Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рейнер Татьяна Марковна
Мать ребёнка: Рейнер Бейла Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рейнер Бейла Иосифовна
Смерть
05.06.1969
Челябинск, Челябинский, Челябинская область