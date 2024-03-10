Райнер Марк (Мордко) Лазаревич 22.06.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Райнер Марк (Мордко) Лазаревич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.06.1895, Замосць, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя

умер 05.06.1969, Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Отец
Райнер ЛазарьНеизвестно г.р.
Мать
Райнер (Эфрос) Гена1868 г.р.
Супруги
Райнер (Гольдберг) Бейла Иосифовна30.09.1892 г.р.
Дети
Райнер Рахиль Марковна12.10.1921 г.р.
Райнер Моисей Маркович27.07.1925 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1895

Отец: Райнер Лазарь

Мать: Райнер (Эфрос) Гена

Замосць, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Райнер Татьяна Марковна

Мать ребёнка: Райнер (Гольдберг) Бейла Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райнер (Гольдберг) Бейла Иосифовна

Рождение ребёнка
12.10.1921

Дочь: Райнер Рахиль Марковна

Мать ребёнка: Райнер (Гольдберг) Бейла Иосифовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Рождение ребёнка
27.07.1925

Сын: Райнер Моисей Маркович

Мать ребёнка: Райнер (Гольдберг) Бейла Иосифовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Смерть
05.06.1969
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.