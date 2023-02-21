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Рейнер Лазарь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1895

Сын: Рейнер Марк Лазаревич

Мать ребёнка: Рейнер Гена

Замосць, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рейнер Фейфил Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рейнер Натан Лазаревич

Мать ребёнка: Рейнер Гена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рейнер Гена

Смерть
1859
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