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Рейнер (Эфрос) Гена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1895

Сын: Рейнер Марк Лазаревич

Отец ребёнка: Рейнер Лазарь

Замосць, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рейнер Натан Лазаревич

Отец ребёнка: Рейнер Лазарь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рейнер Лазарь

Смерть
Неизвестно
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