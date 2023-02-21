Рейнер (Эфрос) Гена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1895
Отец ребёнка: Рейнер Лазарь
Замосць, Люблинское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рейнер Лазарь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рейнер Лазарь
Смерть
Неизвестно