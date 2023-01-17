Рейнер (Гольдберг) Бейла Иосифовна
Место рожденияг. Варшава, Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Дата рождения30.09.1892
Дата смерти28.04.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Варшава, Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.10.1921
Дочь: Рейнер Рахиль Марковна
Отец ребёнка: Рейнер Марк Лазаревич
Рождение ребёнка
27.07.1925
Отец ребёнка: Рейнер Марк Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рейнер Татьяна Марковна
Отец ребёнка: Рейнер Марк Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1967
Челябинск, Челябинский, Челябинская область