Рейнер (Гольдберг) Бейла Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейнер (Гольдберг) Бейла Иосифовна

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Место рождения

г. Варшава, Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

30.09.1892

Дата смерти

28.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Варшава, Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.10.1921

Дочь: Рейнер Рахиль Марковна

Отец ребёнка: Рейнер Марк Лазаревич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.07.1925

Сын: Рейнер Моисей Маркович

Отец ребёнка: Рейнер Марк Лазаревич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рейнер Татьяна Марковна

Отец ребёнка: Рейнер Марк Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рейнер Марк Лазаревич

Смерть
28.04.1967
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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