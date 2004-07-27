Гатауллин Нургали Галиаскарович
Место рождения
Дата рождения05.07.1929
Дата смерти27.07.2004
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1954
Сын: Гатауллин Нурислам Нургалиевич
Мать ребёнка: Гатауллина Минебаян Гизатовна
Рождение ребёнка
19.04.1957
Рождение ребёнка
06.02.1959
Рождение ребёнка
25.04.1960
Рождение ребёнка
10.09.1963
Рождение ребёнка
03.08.1966
Рождение ребёнка
02.11.1968
Рождение ребёнка
20.11.1969
Смерть
27.07.2004