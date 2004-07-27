Гатауллин Нургали Галиаскарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатауллин Нургали Галиаскарович

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.07.1929

Дата смерти

27.07.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1929

Отец: Гатауллин Галиаскар

Мать: Гатауллина Фатима Нурисламовна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гатауллина Минебаян Гизатовна

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1954

Сын: Гатауллин Нурислам Нургалиевич

Мать ребёнка: Гатауллина Минебаян Гизатовна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина Минебаян Гизатовна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина Минебаян Гизатовна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина Минебаян Гизатовна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина Минебаян Гизатовна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина Минебаян Гизатовна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина Минебаян Гизатовна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина Минебаян Гизатовна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.07.2004
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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