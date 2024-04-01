Гатауллина (Хайруллина) Фатима Нурисламовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайруллин Нурислам
Рождение ребёнка
25.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабиров Галимзян Соруретдинович
Рождение ребёнка
05.07.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гатауллин Галиаскар
Рождение ребёнка
04.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гатауллин Галиаскар
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гатауллин Галиаскар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1937