Гатауллина (Хайруллина) Фатима Нурисламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатауллина (Хайруллина) Фатима Нурисламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хайруллин Нурислам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Галиаскар

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Галиаскар

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гатауллин Галиаскар

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1937
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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