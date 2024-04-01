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Гатауллин Галиаскар

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина Фатима Нурисламовна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина Фатима Нурисламовна

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гатауллина Фатима Нурисламовна

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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