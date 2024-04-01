Гатауллин Галиаскар
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гатауллина Фатима Нурисламовна
Рождение ребёнка
04.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гатауллина Фатима Нурисламовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно