Гатауллина Минебаян Гизатовна
Место рождения
Дата рождения10.06.1930
Дата смерти26.05.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1954
Сын: Гатауллин Нурислам Нургалиевич
Отец ребёнка: Гатауллин Нургали Галиаскарович
Рождение ребёнка
19.04.1957
Рождение ребёнка
06.02.1959
Рождение ребёнка
25.04.1960
Рождение ребёнка
10.09.1963
Рождение ребёнка
03.08.1966
Рождение ребёнка
02.11.1968
Рождение ребёнка
20.11.1969
Смерть
26.05.2014