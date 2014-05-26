Гатауллина Минебаян Гизатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатауллина Минебаян Гизатовна

Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.06.1930

Дата смерти

26.05.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гатауллин Нургали Галиаскарович

Место жительства
Неизвестно
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1954

Сын: Гатауллин Нурислам Нургалиевич

Отец ребёнка: Гатауллин Нургали Галиаскарович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Нургали Галиаскарович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Нургали Галиаскарович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Нургали Галиаскарович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Нургали Галиаскарович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Нургали Галиаскарович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Нургали Галиаскарович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Нургали Галиаскарович

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.05.2014
Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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