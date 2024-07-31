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Кобозев Пётр Ульянович

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Место рождения

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Кобозев Ульян Арефьевич

Мать: Кобозева Екатерина

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
05.11.1876

Жена: Кобозева Праскева Григорьевна

нашел в метрике дату свадьбы 05.11.1876
Рождение ребёнка
07.03.1886

Дочь: Кобозева Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Кобозева Праскева Григорьевна

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.09.1893

Сын: Кобозев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Кобозева Праскева Григорьевна

нашел в Метрике
Смерть
Неизвестно

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