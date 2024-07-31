Кобозев Пётр Ульянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1857
Отец: Кобозев Ульян Арефьевич
Мать: Кобозева Екатерина
Бракосочетание
05.11.1876
нашел в метрике дату свадьбы 05.11.1876
Рождение ребёнка
07.03.1886
Дочь: Кобозева Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Кобозева Праскева Григорьевна
Рождение ребёнка
21.09.1893
Мать ребёнка: Кобозева Праскева Григорьевна
нашел в Метрике
Смерть
Неизвестно