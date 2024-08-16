Кобозев Ульян Арефьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобозев Ульян Арефьевич

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Место рождения

Малая Грибановка

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Кобозев Арефий Стефанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобозева Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Рябых (Кобозева) Параскева Ульяновна

Мать ребёнка: Кобозева Екатерина

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Кобозев Пётр Ульянович

Мать ребёнка: Кобозева Екатерина

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кобозев Тимофей Ульянович

Мать ребёнка: Кобозева Екатерина

Смерть
Неизвестно

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