Кобозев Ульян Арефьевич
Место рожденияМалая Грибановка
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Кобозев Арефий Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобозева Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Рябых (Кобозева) Параскева Ульяновна
Мать ребёнка: Кобозева Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Кобозева Екатерина
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кобозев Тимофей Ульянович
Мать ребёнка: Кобозева Екатерина
Смерть
Неизвестно