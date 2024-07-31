Кобозева (Ларина) Праскева Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
в метрике нашел их свадьбу 5.02.1875 года ему 18 лет ей 17
Бракосочетание
05.11.1876
нашел в метрике дату свадьбы 05.11.1876
Рождение ребёнка
07.03.1886
Дочь: Кобозева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Кобозев Пётр Ульянович
Рождение ребёнка
21.09.1893
Отец ребёнка: Кобозев Пётр Ульянович
нашел в Метрике
Смерть
Неизвестно