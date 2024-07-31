Кобозева (Ларина) Праскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобозева (Ларина) Праскева Григорьевна

Место рождения

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
в метрике нашел их свадьбу 5.02.1875 года ему 18 лет ей 17
Бракосочетание
05.11.1876

Муж: Кобозев Пётр Ульянович

нашел в метрике дату свадьбы 05.11.1876
Рождение ребёнка
07.03.1886

Дочь: Кобозева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Кобозев Пётр Ульянович

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.09.1893

Сын: Кобозев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Кобозев Пётр Ульянович

нашел в Метрике
Смерть
Неизвестно

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