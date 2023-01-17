Зуев Иван Кононов
Место рождения
Дата рождения12.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1869
Отец: Зуев Конон Никаноров
Крещение
13.11.1869
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1888
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Зуева Мария Афанасьева
Рождение ребёнка
01.11.1899
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Зуева Мария Афанасьева
д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Мария Афанасьева
Место жительства
Неизвестно
д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно