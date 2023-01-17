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Зуев Иван Кононов

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1869

Отец: Зуев Конон Никаноров

Мать: Зуева Екатерина Гаврилова

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
13.11.1869
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1888

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Зуева Мария Афанасьева

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1899

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Зуева Мария Афанасьева

д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Мария Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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