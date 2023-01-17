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(Зуева) Анастасия Иванова

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Место рождения

д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

01.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1899

Отец: Зуев Иван Кононов

Мать: Зуева Мария Афанасьева

д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
02.11.1899
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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