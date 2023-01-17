(Зуева) Анастасия Иванова
Место рожденияд. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения01.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1899
Отец: Зуев Иван Кононов
Мать: Зуева Мария Афанасьева
д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
02.11.1899
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно