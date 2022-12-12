Зуева (Зайцева) Мария Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Зайцева) Мария Афанасьева

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.07.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
20.07.1869
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1888

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Зуев Иван Кононов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1899

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Зуев Иван Кононов

д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Иван Кононов

Место жительства
Неизвестно
д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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