Зуева (Зайцева) Мария Афанасьева
Место рождения
Дата рождения19.07.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
20.07.1869
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1888
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Зуев Иван Кононов
Рождение ребёнка
01.11.1899
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Зуев Иван Кононов
д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Иван Кононов
Место жительства
Неизвестно
д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно