Зуева (Савкина) Екатерина Гаврилова
Место рождения
Дата рождения28.11.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
30.11.1841
Бракосочетание
11.11.1860
Муж: Зуев Конон Никаноров
Рождение ребёнка
20.11.1863
Сын: Зуев Михаил Кононов
Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров
Рождение ребёнка
08.02.1865
Сын: Зуев Никифор Кононов
Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров
Рождение ребёнка
1867
Сын: Зуев Гавриил Кононов
Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров
Рождение ребёнка
12.11.1869
Сын: Зуев Иван Кононов
Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров
Рождение ребёнка
17.06.1872
Дочь: Агриппина Кононова
Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров
Рождение ребёнка
08.02.1875
Сын: Зуев Никифор Кононов
Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров
Рождение ребёнка
29.10.1876
Дочь: Анастасия Кононова
Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров
Рождение ребёнка
18.07.1879
Сын: Зуев Илья Кононов
Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров
Рождение ребёнка
01.04.1882
Дочь: Мария Кононова
Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров
Рождение ребёнка
23.06.1885
Дочь: Агриппина Кононова
Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно