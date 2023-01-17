Зуева (Савкина) Екатерина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Савкина) Екатерина Гаврилова

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.11.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
30.11.1841
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1860

Муж: Зуев Конон Никаноров

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1863

Сын: Зуев Михаил Кононов

Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1865

Сын: Зуев Никифор Кононов

Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Зуев Гавриил Кононов

Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1869

Сын: Зуев Иван Кононов

Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1872

Дочь: Агриппина Кононова

Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1875

Сын: Зуев Никифор Кононов

Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1876

Дочь: Анастасия Кононова

Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1879

Сын: Зуев Илья Кононов

Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1882

Дочь: Мария Кононова

Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1885

Дочь: Агриппина Кононова

Отец ребёнка: Зуев Конон Никаноров

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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