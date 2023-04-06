Чирков Елевферий (Анфирий) Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Елевферий (Анфирий) Кириллов

Чирков Елевферий (Анфирий) Кириллов

avatar

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Чирков Кирилл Фадеев

Мать: Чиркова Евдокия (Исакова)

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1823

Жена: Чиркова Параскева Фомина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чирков Петр Елевферьев

Мать ребёнка: Чиркова Параскева Фомина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Астраханцова Евдокия Елевферьева

Мать ребёнка: Чиркова Параскева Фомина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Чирков Феодор Елевферьев

Мать ребёнка: Чиркова Параскева Фомина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Чирков Илья Елевферьев

Мать ребёнка: Чиркова Параскева Фомина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Бабина Феодосия Ельферьева

Мать ребёнка: Чиркова Параскева Фомина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Чирков Яков Елевферьев

Мать ребёнка: Чиркова Параскева Фомина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Марина Ельферьева

Мать ребёнка: Чиркова Параскева Фомина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close