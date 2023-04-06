Чирков Елевферий (Анфирий) Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Чирков Кирилл Фадеев
Бракосочетание
1823
Жена: Чиркова Параскева Фомина
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Чиркова Параскева Фомина
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Астраханцова Евдокия Елевферьева
Мать ребёнка: Чиркова Параскева Фомина
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Чиркова Параскева Фомина
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Чиркова Параскева Фомина
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Бабина Феодосия Ельферьева
Мать ребёнка: Чиркова Параскева Фомина
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Чиркова Параскева Фомина
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Марина Ельферьева
Мать ребёнка: Чиркова Параскева Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858