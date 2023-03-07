Чирков Феодор Елевферьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Бракосочетание
27.01.1857 ст.
Жена: Чиркова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
После 1858
Мать ребёнка: Чиркова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Феодорова
Мать ребёнка: Чиркова Пелагея Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1889