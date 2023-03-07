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Чирков Феодор Елевферьев

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 1889

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Чирков Елевферий (Анфирий) Кириллов

Мать: Чиркова Параскева Фомина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
27.01.1857 ст.

Жена: Чиркова Пелагея Иванова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Чирков Симеон Феодоров

Мать ребёнка: Чиркова Пелагея Иванова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Феодорова

Мать ребёнка: Чиркова Пелагея Иванова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1889
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