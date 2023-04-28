Чирков Петр Елевферьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Наталья Петрова
Мать ребёнка: Чиркова Ирина Корнилова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Чиркова Ирина Корнилова
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Чиркова Ирина Корнилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Ирина Корнилова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858