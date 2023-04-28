Чирков Петр Елевферьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Петр Елевферьев

Чирков Петр Елевферьев

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Чирков Елевферий (Анфирий) Кириллов

Мать: Чиркова Параскева Фомина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Наталья Петрова

Мать ребёнка: Чиркова Ирина Корнилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Чиркова Ирина Корнилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Чиркова Ирина Корнилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Ирина Корнилова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close