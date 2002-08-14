(Элошвили) Нино
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Элошвили Кацай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Марсагишвили Моико
Отец ребёнка: Пицхелаури Шио Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машо
Отец ребёнка: Пицхелаури Шио Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пицхелаури Миша
Отец ребёнка: Пицхелаури Шио Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пицхелаури Шота
Отец ребёнка: Пицхелаури Шио Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анико
Отец ребёнка: Пицхелаури Шио Семенович
Смерть
Неизвестно