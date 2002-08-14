(Элошвили) Нино — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Элошвили) Нино

(Элошвили) Нино

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Элошвили Кацай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Марсагишвили Моико

Отец ребёнка: Пицхелаури Шио Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машо

Отец ребёнка: Пицхелаури Шио Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицхелаури Миша

Отец ребёнка: Пицхелаури Шио Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицхелаури Шота

Отец ребёнка: Пицхелаури Шио Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пицхелаури Шио Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анико

Отец ребёнка: Пицхелаури Шио Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close