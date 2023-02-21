(Пицхелаури) Машо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пицхелаури Шио Семенович
Мать: Нино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ламара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пицхелаури Алекси
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пицхелаури Автандил
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно