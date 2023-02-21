(Пицхелаури) Машо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пицхелаури) Машо

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пицхелаури Шио Семенович

Мать: Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ламара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицхелаури Алекси

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицхелаури Автандил

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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