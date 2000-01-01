Пицхелаури Шота — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пицхелаури Шота

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пицхелаури Шио Семенович

Мать: Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамрико

Мать ребёнка: Пицхелаури Надя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицхелаури Шио

Мать ребёнка: Пицхелаури Надя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицхелаури Роин

Мать ребёнка: Пицхелаури Надя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицхелаури Ладыко

Мать ребёнка: Пицхелаури Надя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пицхелаури Надя

Смерть
Неизвестно
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