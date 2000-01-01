Пицхелаури Шота
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пицхелаури Шио Семенович
Мать: Нино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамрико
Мать ребёнка: Пицхелаури Надя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пицхелаури Шио
Мать ребёнка: Пицхелаури Надя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пицхелаури Роин
Мать ребёнка: Пицхелаури Надя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пицхелаури Ладыко
Мать ребёнка: Пицхелаури Надя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пицхелаури Надя
Смерть
Неизвестно