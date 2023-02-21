Пицхелаури Шио Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пицхелаури Шио Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Марсагишвили Моико

Мать ребёнка: Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицхелаури Миша

Мать ребёнка: Нино

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анико

Мать ребёнка: Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машо

Мать ребёнка: Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицхелаури Шота

Мать ребёнка: Нино

Смерть
Неизвестно
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