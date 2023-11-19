Кулыгин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения08.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1886
Отец: Кулыгин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулыгина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кулыгина (Клочкова) Пелагея Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1914
Мать ребёнка: Кулыгина (Клочкова) Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
18.01.1917
Мать ребёнка: Кулыгина (Клочкова) Пелагея Игнатьевна
Смерть
Неизвестно