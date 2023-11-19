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Кулыгин Иван Иванович

Место рождения

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

08.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1886

Отец: Кулыгин Иван Степанович

Мать: Кулыгина Татьяна Ивановна

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулыгина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кулыгина (Клочкова) Пелагея Игнатьевна

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулыгина (Клочкова) Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
20.04.1914

Сын: Кулыгин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Кулыгина (Клочкова) Пелагея Игнатьевна

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1917

Сын: Кулыгин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Кулыгина (Клочкова) Пелагея Игнатьевна

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Смерть
Неизвестно

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