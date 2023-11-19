Кулыгина (Клочкова) Пелагея Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулыгина (Клочкова) Пелагея Игнатьевна

Место рождения

Каменец, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменец, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулыгина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кулыгин Иван Иванович

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулыгин Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1914

Сын: Кулыгин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Кулыгин Иван Иванович

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1917

Сын: Кулыгин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Кулыгин Иван Иванович

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Смерть
Неизвестно

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