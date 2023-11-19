Кулыгина (Клочкова) Пелагея Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулыгина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кулыгин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1914
Отец ребёнка: Кулыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1917
Отец ребёнка: Кулыгин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно