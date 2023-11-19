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Кулыгина Татьяна Ивановна

Место рождения

Цветково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Цветково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулыгин Иван Степанович

Место жительства
Неизвестно
Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1885

Дочь: Кулыгина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кулыгин Иван Степанович

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1886

Сын: Кулыгин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кулыгин Иван Степанович

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1888 ст.

Дочь: Сперанская (Кулыгина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кулыгин Иван Степанович

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1890

Дочь: Кулыгина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кулыгин Иван Степанович

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1891

Сын: Кулыгин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кулыгин Иван Степанович

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1895

Сын: Кулыгин Петр Иванович

Отец ребёнка: Кулыгин Иван Степанович

Рождение ребёнка
06.07.1900

Сын: Кулыгин Федор Иванович

Отец ребёнка: Кулыгин Иван Степанович

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Смерть
Неизвестно

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