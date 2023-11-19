Кулыгина Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1885
Дочь: Кулыгина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кулыгин Иван Степанович
Рождение ребёнка
08.04.1886
Отец ребёнка: Кулыгин Иван Степанович
Рождение ребёнка
03.02.1888 ст.
Дочь: Сперанская (Кулыгина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кулыгин Иван Степанович
Рождение ребёнка
09.04.1890
Дочь: Кулыгина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кулыгин Иван Степанович
Рождение ребёнка
23.12.1891
Отец ребёнка: Кулыгин Иван Степанович
Рождение ребёнка
14.06.1895
Отец ребёнка: Кулыгин Иван Степанович
Рождение ребёнка
06.07.1900
Отец ребёнка: Кулыгин Иван Степанович
Смерть
Неизвестно