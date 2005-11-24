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Соколюк Владимир Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1940

Дата смерти

24.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1940

Отец: Соколюк Яков Никифорович

Мать: Соколюк Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.1963

Сын: Соколюк Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Соколюк Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
07.12.1969

Дочь: Гарькавенко Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Соколюк Нина Яковлевна

Смерть
24.11.2005

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