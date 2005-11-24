Соколюк Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1940
Дата смерти24.11.2005
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1940
Отец: Соколюк Яков Никифорович
Мать: Соколюк Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1963
Сын: Соколюк Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Соколюк Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
07.12.1969
Дочь: Гарькавенко Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Соколюк Нина Яковлевна
Смерть
24.11.2005