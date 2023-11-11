Соколюк Яков Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколюк Яков Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1940

Сын: Соколюк Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Соколюк Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Соколюк Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Соколюк Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколюк Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Соколюк Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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