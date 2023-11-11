Соколюк Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1940
Сын: Соколюк Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Соколюк Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Соколюк Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Соколюк Яков Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколюк Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Соколюк Яков Никифорович
Смерть
1900