Соколюк Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколюк Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1940

Сын: Соколюк Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Соколюк Яков Никифорович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Соколюк Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Соколюк Яков Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколюк Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Соколюк Яков Никифорович

Смерть
1900
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