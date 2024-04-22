Кузнецов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1900
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1900
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кузнецов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1930
Сын: Кузнецов Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна
Малино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1932