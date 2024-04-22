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Кузнецов Сергей Алексеевич

Место рождения

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.10.1900

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1900

Отец: Кузнецов Алексей Лаврентьевич

Мать: Кузнецова Ольга Андреевна

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Кузнецов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
13.09.1930

Сын: Кузнецов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Ивановна

Малино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Александра Ивановна

Смерть
1932
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