Кузнецов Алексей Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1882
Рождение ребёнка
06.10.1900
Сын: Кузнецов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
02.08.1903
Сын: Кузнецов Лаврентий Алексеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
22.01.1905
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
25.12.1916
Сын: Кузнецов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Андреевна
Смерть
Неизвестно