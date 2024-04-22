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Кузнецов Алексей Лаврентьевич

Место рождения

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1882

Отец: Кузнецов Лаврентий Иванович

Мать: Кузнецова Анисья Павловна

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1900

Сын: Кузнецов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Андреевна

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1903

Сын: Кузнецов Лаврентий Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Андреевна

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Кузнецов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Андреевна

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.12.1916

Сын: Кузнецов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Андреевна

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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