Кузнецова Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохоров Андрей Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1900
Сын: Кузнецов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
02.08.1903
Сын: Кузнецов Лаврентий Алексеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
22.01.1905
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно