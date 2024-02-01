Кузнецова Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Ольга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Андрей Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1900

Сын: Кузнецов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Лаврентьевич

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1903

Сын: Кузнецов Лаврентий Алексеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Лаврентьевич

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Кузнецов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Лаврентьевич

Игнашево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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