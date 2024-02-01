Кузнецова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стариков Иван
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кузнецов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
13.09.1930
Сын: Кузнецов Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Алексеевич
Малино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно