Кузнецова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стариков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кузнецов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
13.09.1930

Сын: Кузнецов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Алексеевич

Малино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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