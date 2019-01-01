деревня Мартыниха, деревня Мартыниха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Мартыниха

Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О продаже бывшей общественной запашки крестьянам д. Мартыниха Радуховской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 1892–1893 гг. // Центральный государственный историче Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
1334Мартыниха, д. удел.при колодце.3218177080

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Радуховская волость
37Мартыниха321

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кесовогорский район
279194Мартынихадеревня57°27'36°56'O-37-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кесовогорский муниципальный район, Стрелихинское сельское поселение
28626416161д Мартынихадеревня
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