Вторая Жена Дарья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти12.01.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1792
СВЕКРОВЬ МАТРОНЫ КАРПОВОЙ МК-1821 У кого кто родился 28/30.01.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Лукина у крестьянина Семена Козмина жена Дарья Яковлева родила дочь Анну, которая ... Показать все
Рождение ребёнка
1810
Сын: Максим Семёнов
Отец ребёнка: Семён Кузьмин
ИВ-1838 такой ведомости нет ⛔ МК-1838 09.11.1838 Девятого числа Бежецкого уезда Казенной Починовской волости деревни Лукина умершего крестьянина Семена Кузьмина сын Максим с девкою той же волости при... Показать все
Рождение ребёнка
1813
Сын: Трофим Семёнов
Отец ребёнка: Семён Кузьмин
ИВ-1835 такой ведомости нет ⛔ МК-1835 04.02.1835 Четвёртого числа Починовской волости деревни Лукина умершаго крестьянина Семена Косьмина сын Трофим с девкою означенной деревни Лукина умершаго крестья... Показать все
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Кузьмин
ИВ-1834-1839 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1840 Настасья 22=1818 Восприемница!!! МК-1840 Георгий 28/30.01.1840 Казенной Починовской волости деревни Лукина крестьянин Трофим Семенов и законная его жена Матр... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1821
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Кузьмин
МК-1821 У кого кто родился 28/30.01.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Лукина у крестьянина Семена Козмина жена Дарья Яковлева родила дочь Анну, которая молитвована священником Иако... Показать все
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Феодосия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Кузьмин
МК-1825 Число умертвщления: 17.04.1825 Кто именно умерли: Того же уезда и волости деревни Лукина у крестьянина Семена Космина дочь Федосья, она умершая погребена священником Иаковым Петровым с дьячком... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Кузьмин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1835
МК-1835 12.01.1835 Двенатцатого числа той же волости деревни Лукина вдова умершего крестьянина Семена Косьмина жена Дарья Яковлева При погребении были: Иван Васильев Талызин, дьячек Тимофей Иванов Вет... Показать все