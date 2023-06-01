Вторая Жена Дарья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Дарья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

12.01.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

СВЕКРОВЬ МАТРОНЫ КАРПОВОЙ МК-1821 У кого кто родился 28/30.01.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Лукина у крестьянина Семена Козмина жена Дарья Яковлева родила дочь Анну, которая ... Показать все
Рождение ребёнка
1810

Сын: Максим Семёнов

Отец ребёнка: Семён Кузьмин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1838 такой ведомости нет ⛔ МК-1838 09.11.1838 Девятого числа Бежецкого уезда Казенной Починовской волости деревни Лукина умершего крестьянина Семена Кузьмина сын Максим с девкою той же волости при... Показать все
Рождение ребёнка
1813

Сын: Трофим Семёнов

Отец ребёнка: Семён Кузьмин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1835 такой ведомости нет ⛔ МК-1835 04.02.1835 Четвёртого числа Починовской волости деревни Лукина умершаго крестьянина Семена Косьмина сын Трофим с девкою означенной деревни Лукина умершаго крестья... Показать все
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Кузьмин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1834-1839 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1840 Настасья 22=1818 Восприемница!!! МК-1840 Георгий 28/30.01.1840 Казенной Починовской волости деревни Лукина крестьянин Трофим Семенов и законная его жена Матр... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1821

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Кузьмин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1821 У кого кто родился 28/30.01.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Лукина у крестьянина Семена Козмина жена Дарья Яковлева родила дочь Анну, которая молитвована священником Иако... Показать все
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Феодосия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Кузьмин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1825 Число умертвщления: 17.04.1825 Кто именно умерли: Того же уезда и волости деревни Лукина у крестьянина Семена Космина дочь Федосья, она умершая погребена священником Иаковым Петровым с дьячком... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Кузьмин

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.01.1835
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1835 12.01.1835 Двенатцатого числа той же волости деревни Лукина вдова умершего крестьянина Семена Косьмина жена Дарья Яковлева При погребении были: Иван Васильев Талызин, дьячек Тимофей Иванов Вет... Показать все
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