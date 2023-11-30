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Семён Кузьмин

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
СВЁКР МАТРОНЫ КАРПОВОЙ. ЕГО СЫН ТРОФИМ ЖЕНИЛСЯ НА ВНУЧКЕ МОЕГО НИКИТЫ АЛЕКСЕЕВА МК-1804 15.05.1804 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Семена Козмина жена Матрона Никифорова родила д... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1804

Дочь: Елена Семёнова

Мать ребёнка: Первая Жена Матрона Никифорова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 15.05.1804 Того же уезда и вотчины деревни Лукина у крестьянина Семена Козмина жена Матрона Никифорова родила дочь Елену, которая крещена 16го числа священником Васильем Стефановым с дьячком А... Показать все
Рождение ребёнка
1810

Сын: Максим Семёнов

Мать ребёнка: Вторая Жена Дарья Яковлева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1838 такой ведомости нет ⛔ МК-1838 09.11.1838 Девятого числа Бежецкого уезда Казенной Починовской волости деревни Лукина умершего крестьянина Семена Кузьмина сын Максим с девкою той же волости при... Показать все
Рождение ребёнка
1813

Сын: Трофим Семёнов

Мать ребёнка: Вторая Жена Дарья Яковлева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1835 такой ведомости нет ⛔ МК-1835 04.02.1835 Четвёртого числа Починовской волости деревни Лукина умершаго крестьянина Семена Косьмина сын Трофим с девкою означенной деревни Лукина умершаго крестья... Показать все
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анастасия Семёнова

Мать ребёнка: Вторая Жена Дарья Яковлева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1834-1839 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1840 Настасья 22=1818 Восприемница!!! МК-1840 Георгий 28/30.01.1840 Казенной Починовской волости деревни Лукина крестьянин Трофим Семенов и законная его жена Матр... Показать все
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Вторая Жена Дарья Яковлева

ИВ-1834-1839 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1840 Анна 19=1821 ИВ-1841 Анна 20=1821 Вомприемница!!! МК-1840 19/21.08.1841 Наталия Казенной Куликинской волости деревни Лукина крестьянин Трофим Семенов и закон... Показать все
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Феодосия Семёнова

Мать ребёнка: Вторая Жена Дарья Яковлева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1825 Число умертвщления: 17.04.1825 Кто именно умерли: Того же уезда и волости деревни Лукина у крестьянина Семена Космина дочь Федосья, она умершая погребена священником Иаковым Петровым с дьячком... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Матрона Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена Дарья Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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