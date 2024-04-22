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Агриппина Семёнова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.06.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1808

Отец: Семён Кузьмин

Мать: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 У кого кто родился 13/13.06.1808 Той же вотчины деревни Лукина у крестьянина Семена Космина жена Матрона Никифорова родила дочь Огрофену, которая омолитвована и крещена священником Васильем Ст... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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