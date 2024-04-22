Агриппина Семёнова
Место рождения
Дата рождения13.06.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1808
Отец: Семён Кузьмин
МК-1808 У кого кто родился 13/13.06.1808 Той же вотчины деревни Лукина у крестьянина Семена Космина жена Матрона Никифорова родила дочь Огрофену, которая омолитвована и крещена священником Васильем Ст... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно