Анна Семёнова
Место рождения
Дата рождения28.01.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1821
Отец: Семён Кузьмин
МК-1821 У кого кто родился 28/30.01.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Лукина у крестьянина Семена Козмина жена Дарья Яковлева родила дочь Анну, которая молитвована священником Иако... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно