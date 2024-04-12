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Анна Семёнова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.01.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1821

Отец: Семён Кузьмин

Мать: Вторая Жена Дарья Яковлева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1821 У кого кто родился 28/30.01.1821 Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Лукина у крестьянина Семена Козмина жена Дарья Яковлева родила дочь Анну, которая молитвована священником Иако... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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