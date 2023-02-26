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Кузнецов Константин Родионович

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Место рождения

д.Тимашево Бабынинского р-на Калужской обл.

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Кузнецов Родион Григорьевич

Мать: Кузнецова Елена Ефимова

д.Тимашево Бабынинского р-на Калужской обл.
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозжухин Василий

Мать ребёнка: Кузнецова Мария

д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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