Кузнецов Константин Родионович
Место рожденияд.Тимашево Бабынинского р-на Калужской обл.
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
д.Тимашево Бабынинского р-на Калужской обл.
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мозжухин Василий
Мать ребёнка: Кузнецова Мария
д.Ленск Бабынинского р-на Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно