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Кузнецов Василий Родионович

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Место рождения

д.Тимашево Бабынинского р-на Калужской обл.

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Кузнецов Родион Григорьевич

Мать: Кузнецова Елена Ефимова

д.Тимашево Бабынинского р-на Калужской обл.
Пропал без вести (военное)
?.04.1945
пропал без вести
Военная служба
?.04.1945
пропал без вести
Военная награда
18.06.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Дарья Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
майор
Военная служба
Неизвестно
3 раза ранен и 1раз контужен
Военная служба
Неизвестно
Гвардии ст.сержант
Смерть
Неизвестно
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