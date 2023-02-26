Кузнецов Василий Родионович
Место рожденияд.Тимашево Бабынинского р-на Калужской обл.
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
д.Тимашево Бабынинского р-на Калужской обл.
Пропал без вести (военное)
?.04.1945
пропал без вести
Военная служба
?.04.1945
пропал без вести
Военная награда
18.06.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
майор
Военная служба
Неизвестно
3 раза ранен и 1раз контужен
Военная служба
Неизвестно
Гвардии ст.сержант
Смерть
Неизвестно